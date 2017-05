Relegation – Polizei wappnet sich für einen wilden Donnerstag

Der VfL Wolfsburg will mit aller Kraft den Abstieg aus der 1. Liga verhindern – und genau dorthin will die Eintracht. Die Braunschweiger Ultras drückten nach dem Heimspiel am Sonntag ihrer Mannschaft ein Banner mit der Aufschrift „blau-gelbe Invasion – auch ohne Karte nach Wob“ in die Hände. ...