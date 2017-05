Hamburg Die Wölfe kassieren in der 88. Minute den Gegentreffer zum 1:2. Das bedeutet Relegation. Der Gegner dort: Höchstwahrscheinlich Eintracht Braunschweig.

VfL verliert in Hamburg - Relegation gegen Eintracht?

87 Minuten oder bis 17.16 Uhr schien der VfL den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sicher zu haben. Bis dahin stand es 1:1 im „Abstiegsendspiel“ beim Hamburger SV. Doch in der 88. Minute schickte HSV-Joker Luca Waldschmidt die Wolfsburger mit seinem Kopfballtor zum 2:1 (1:1) für die Hanseaten erstmals in die Relegation. Nun kommt es höchstwahrscheinlich zum Showdown gegen Eintracht Braunschweig um den letzten freien Platz im Fußball-Oberhaus.

Entsetzen bei den 6000 mitgereisten VfL-Fans, den Verantwortlichen und selbstverständlich bei den Profis der „Wölfe“. Während nach dem Schlusspfiff die Grün-Weißen zusammensanken auf dem Rasen, feierten die Hamburger mit ihrem Anhang frenetisch den schmeichelhaften Klassenerhalt. Dieselbe Kulisse, die ihren HSV nach einer halben Stunde und eines 0:1-Rückstands schon ausgepfiffen hatte, verhöhnte nun die niedergeschlagenen „Wölfe“, die sich artig bei ihrem Anhang bedankten, der wieder Größe zeigte und die Verlierer nicht gnadenlos runterputzte.

Nach drei zuvor erfolgreichen Auftritten in „Abstiegsendspielen“ – 2005/2006 (2:2 gegen Kaiserslautern), 2006/2007 (2:2 in Aachen) und 2010/2011 (3:1 bei Hoffenheim) – erwischtes es den VfL nun gegen den arg limitierten HSV. Dabei hatte Innenverteidiger Robin Knoche per Kopf die wichtige 1:0-Führung (23. Minute) erzielt. Wie konnte es trotzdem noch schiefgehen?

VfL spielt 1:2 gegen den HSV

Trainer Andries Jonker bewies Mut bei der Wahl seiner Startelf. Beim Blick auf die VfL-Aufstellung erklärte sich, warum der Niederländer die letzten zwei Tage vor dem Showdown geheim hatte trainieren lassen. Vier Umstellungen nahm er im Vergleich zum 1:1 gegen Mönchengladbach vor: Yunus Malli, Yannick Gerhardt, Jakub Blaszczykowski und völlig überraschend Philipp Wollscheid rein, Daniel Didavi, Jannes Horn, Maximilian Arnold und der gelbgesperrte Riechedly Bazoer raus.

Was einigen Fans in den Internetforen die Sorgenfalten auf die Stirn trieb, zahlte sich in der ersten halben Stunde noch aus. Die „Wölfe“ – angetrieben von ihren 6000 Fans im Volksparkstadion – hatten alles im Griff. Mario Gomez (10. Minute) und Blaszczykowski (22.) zwangen HSV-Torwart Christian Mathenia zu zwei Glanzparaden. Der Keeper lenkte die Bälle zur Ecke. Letztere führte zur Gästeführung. Mallis Versuch landete auf Umwegen wieder auf dem rechten Flügel bei Sebastian Jung. Dessen Hereingabe köpfte Knoche zum völlig verdienten 0:1 (23.) ein. Von Minute zu Minute wurde die mit 57 000 Zuschauern ausverkaufte Arena unruhiger. Die Stimmung schlug gegen den HSV um, nach einer halben Stunde setzte es ein Pfeifkonzert.

Ausgerechnet in der Phase unterlief Wollscheid ein böser Patzer. Zwei Hamburger liefen ihn zum Pressing an – mit Erfolg. Wollscheid vertändelte und plötzlich hatten die Gastgeber Überzahl, die Kostic zum schmeichelhaften 1:1-Ausgleich (32.) nutzte. Mit der ersten, nicht einmal selbst herausgespielten Chance. Der VfL wankte, fiel aber nicht. Bis zum Pausenpfiff hatte er sich wieder gefangen und durch Mallis Alleingang (45.) die letzte Möglichkeit in Durchgang 1 – vorbei.

Hochkarätige Torchancen blieben lange Mangelware nach dem Seitenwechsel. Gomez (63.) hatte mit einem Fallrückzieher noch die bis dato beste, aber Mergim Mavraj stand im Weg. Doch in der Schlussviertelstunde gerieten die „Wölfe“ noch einmal unter Druck. Die Hamburger Angriffsversuche blieben zumeist harmlos. Bis zur 88. Minute: Der in der 76. Minute gekommene Victor Osimhen störte Kostic bei der Flanke nicht. Gerhardt war in der Mitte nicht dicht genug bei Waldschmidt, und der gerade erst eingewechselte HSVer stellte das Spiel mit seinem Treffer auf den Kopf. In der vierminütigen Verlängerung vergab der ebenfalls nur eingewechselte Maximilian Arnold die letzte VfL-Ausgleichschance.

Nun gibt es die ungeliebte Saisonverlängerung namens Relegation gegen den Dritten der 2. Liga. Und der heißt voraussichtlich Eintracht Braunschweig…



VfL: Casteels – S. Jung (76. Osimhen), Knoche, Wollscheid, Gerhardt – Guilavogui, Gustavo – Blaszczykowski (46. Vieirinha), Malli (84. Arnold), Ntep – Gomez.



HSV: Mathenia – Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek – Ekdal (70. Jatta), G. Jung – Müller (64. Gregoritsch), Holtby (86. Waldschmidt), Kostic – Wood.

