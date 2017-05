Benaglio sicher: Wir sind bereit für Samstag

Die Erinnerungen an den 14. Mai 2011 sind noch immer präsent in Diego Benaglio. Am 34. Spieltag der Saison stand sein VfL in Hoffenheim schon mit einem Bein für ein paar Minuten in der . Bundesliga. Doch dann drehten die Wolfsburger auf – und brachten den Klassenerhalt unter Dach und Fach. „Damals...