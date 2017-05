So plant Jonker die Rettung

Drei Tage hat Andries Jonker noch Zeit, um seine Profis auf das wichtigste Spiel des Jahres vorzubereiten. Im Relegations-Endspiel am Samstag in Hamburg geht’s um viel, der VfL Wolfsburg befindet sich in einer Ausnahmesituation. Und Jonker? Der Coach des abstiegsbedrohten Bundesligisten bleibt cool...