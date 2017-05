Wölfe gegen den Dino: Das sagen die Experten

Wolfsburg Das Relegations-Endspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV am Samstag in der Hansestadt wirft seine Schatten voraus. Die „Wölfe“ oder der Bundesliga-Dino: Eine Mannschaft wird bei einer Niederlage wohl in die Verlängerung müssen. Wir haben uns vor dem Duell der beiden Nordrivalen bei...