Wolfsburg hofft auf frühzeitigen Klassenerhalt, Werder auf Europa

Wolfsburg Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will sich mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag um 15.30 Uhr weiter von den Abstiegsplätzen entfernen. Holen die Niedersachsen als Tabellen-14. in ihrem letzten Saison-Heimspiel drei Punkte und verliert zeitgleich einer der Konkurrenten...