VfL Wolfsburg gegen Mönchengladbach wohl ohne Rodriguez

Wolfsburg Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) wahrscheinlich auf Ricardo Rodriguez verzichten. Der Schweizer laboriert weiterhin an einer Verletzung am Sprunggelenk und kann derzeit nur individuell trainieren. „Wir versuchen, Schritt für...