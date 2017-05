VfL-Geschäftsführer Röttgermann tritt zurück

Der VfL Wolfsburg und Thomas Röttgermann gehen getrennte Wege. Man habe sich im „beiderseitigen Einvernehmen“ getrennt, heißt es in einer Pressemitteilung. Im März 2010 hatte der gebürtige Steinfurter beim Fußball-Bundesligisten angeheuert.

Röttgermann war zuständig für Bereiche wie Infrastruktur, Unternehmensentwicklung, Sponsoring und auch Frauenfußball. Zwei Champions-League-Siege, zwei deutsche Meisterschaften und drei Pokalsiege fielen in seine Amtszeit. „In den vergangenen sieben Jahren haben wir den VfL gemeinsam zu einem der modernsten und professionellsten Fußballklubs in Europa weiterentwickelt und Benchmarks gesetzt, die im deutschen Fußball großen Widerhall finden“, so Röttgermann. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.