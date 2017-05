92. Minute: Hannovers Huth beendet die Serie der U23

In der 92. Minute endete nicht nur das Spiel des VfL Wolfsburg II gegen Hannovers U21 gestern Mittag in der Fußball-Regionalliga mit 0:1 (0:0), sondern auch die starke Serie von acht Partien ohne Niederlage, die sich die Mannschaft von Rüdiger Ziehl in den vergangenen Wochen erarbeitet hatte. Elias...