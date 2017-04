Bayern kann zum dritten Mal in Wolfsburg Meister werden

Seit der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga kickt, hat der FC Bayern ein Dutzend Meisterschaften gewonnen. Zwölf Titel in 20 Jahren: eine beeindruckende Bilanz – und Wolfsburg war bei zwei Meisterfeiern mittendrin. 2003 und 2008 machte der FCB den Titel in der VW-Arena vorzeitig klar. Am...