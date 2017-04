VfL Wolfsburg schont Stammspieler vor Bayern-Spiel

München Vier Tage vor dem Spiel gegen den FC Bayern München hat der Wolfsburger Trainer Andries Jonker neun Profis vom Mannschaftstraining befreit. Die Stammspieler des niedersächsischen Fußball-Bundesligisten wie Mario Gomez wurden am Dienstag geschont. „Ich habe vom medizinischen Stab Signale bekommen, dass es in einigen Fällen vernünftig wäre, und darauf muss ich dann hören“, sagte der VfL-Trainer. Ein Teil der geschonten Spieler wurde behandelt, andere hatten frei. Laut Jonker droht für das Heimspiel am Samstag keiner dieser Spieler auszufallen. dpa

