0:1 – Wolfsburg verliert und rutscht wieder ab

Unnötig: Der VfL Wolfsburg hat am Samstagnachmittag beim Fußball-Bundesligaspiel in Berlin wichtige Punkte liegen gelassen. Der Klub aus der Hauptstadt gewann dank eines Treffers von Torjäger Vedad Ibisevic (59. Minute) mit 1:0 (0:0) und beförderte den lange Zeit gleichwerten VfL weiter in den...