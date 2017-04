2000 Fans reisen mit nach Berlin

So viele Wolfsburger waren zuletzt beim Pokalfinale vor zwei Jahren im Olympiastadion. Der VfL rechnet damit, dass zum VfL-Spiel bei Hertha BSC am Samstag von 15.30 Uhr an bis zu 2000 Fans die Reise in die Hauptstadt antreten, um ihren Fußball-Bundesligisten zu unterstützen. ...