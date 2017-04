Oberschenkel: Wieder Sorgen um Didavi

Ganz kurz vor der Pause zeigte Daniel Didavi mit einem feinen Hackentrick, der den Ball in den Lauf von Yannick Gerhardt beförderte, wie wichtig er mit seiner Kreativität für den VfL Wolfsburg sein kann. So leitete der 27-Jährige die 1:0-Führung gegen den FC Ingolstadt ein, die Markus Suttner per...