Kuba: „Ich stand unter Schock“

Der Angriff auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am Dienstagabend setzte nicht nur, aber vor allem auch Fußball-Deutschland unter Schock. Drei Explosionen in unmittelbarer Nähe des Busses, in dem die BVB-Profis saßen, hatten zum Abbruch des Champions-League-Spiels gegen AS Monaco geführt...