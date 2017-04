Max Grün: „Wir werden das meistern“

Dass Max Grün in der Vorwoche keine große Lust verspürte, seinen 30. Geburtstag zu feiern, lag nicht unbedingt an der schwierigen Situation beim Wolfsburger Fußball-Bundesligisten. „Ich bin da nicht so, das holen wir im Sommer nach.“ Der eigentlichen Nummer 3 hinter dem aktuell verletzten Diego...