„Unsere PS auch auf die Straße bringen“

Wolfsburg Vor einer Woche saßen Olaf Rebbe und Andries Jonker in der Pressekonferenz vor dem Mittwochs-Spiel gegen den SC Freiburg und trauerten den zwei Punkten nach, die ihr VfL Wolfsburg am Abend zuvor beim 3:3 in Leverkusen hatte liegen gelassen. Dieses späte Remis sollte ein Ausrutscher bleiben, ein...