VfL: Charaktertest im Duell der Enttäuschten

Wolfsburg Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist dahin, auch unter Andries Jonker kann der VfL also verlieren. Das 0:1 am Mittwochabend gegen den SC Freiburg war die erste Niederlage in der fünften Partie des Niederländers. Wie die Spieler auch gab sich der 54-jährige Trainer pragmatisch, irgendwann habe die...