Wolfsburg sucht den Killerinstinkt

Im Fußball gibt’s solche Tage, an denen ein Team das Gefühl hat, noch bis tief in die Nacht weiterspielen und doch kein Tor erzielen zu können. Egal, was die Angreifer probieren, der Ball will einfach nicht über die Linie kullern. Solche Tage kommen eigentlich selten vor. Nicht so beim VfL...