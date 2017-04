Die Serien reißen: VfL rutscht wieder ab

Aufsteiger SC Freiburg hat gestern Abend drei Serien in der VW-Arena beendet. Mit dem 1:0 (0:0)-Sieg, den Florian Niederlechner mit seinem Tor in der 78. Minute besorgte, musste Andries Jonker seine erste Niederlage als Chefcoach in der Fußball-Bundesliga einstecken. Zuvor war der Niederländer bei...