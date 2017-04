Dreierpack: Jetzt wird Gomez auch Jonker etwas unheimlich...

Leverkusen 6 Minuten und 58 Sekunden: So lange brauchte Mario Gomez am Sonntag, um die Partie auf den Kopf zu stellen. Dreimal traf der Nationalstürmer für den VfL Wolfsburg beim 3:3 in Leverkusen. Das letzte Tor erzielte er dabei vom Elfmeterpunkt – und um den Treffer gab es nach Schlusspfiff Zoff. Rudi...