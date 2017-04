Rebbe: Der Trainer hat dem Team den Glauben gegeben

Leverkusen Hamburg gewinnt, Bremen gewinnt, Wolfsburg holt einen Punkt. Der Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hat an diesem Spieltag ein weiteres dramatisches Kapitel geschrieben. Mit dem 3:3 (0:1) des VfL-Teams von Olaf Rebbe in Leverkusen rücken die Grün-Weißen zwei Plätze nach oben....