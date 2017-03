VfL: Jonker heißt Torschützen willkommen

Wolfsburg Die Länderspielpause ist vorbei, der VfL Wolfsburg will seine Unbesiegt-Serie unter Trainer Andries Jonker in der Bundesliga ausbauen. Bei Bayer Leverkusen soll es am Sonntagabend im vierten Spiel unter der Regie des Niederländers nach Möglichkeit den dritten Sieg geben. Und es darf ruhig auch mal...