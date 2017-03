VfL-Fußball-Frauen in der Champions League vor dem Aus

Wolfsburg Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg stehen in der Champions League vor dem Aus. Der Bundesligist unterlag im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend Titelverteidiger Olympique Lyon mit 0:2 (0:0) und muss im Rückspiel am kommenden Mittwoch in Frankreich deutlich gewinnen. Camille Abily in der 62....