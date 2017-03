Auf zu Runde 3: Der Kampf um die Nummer 1 geht weiter

Dritter Trainer in dieser Saison, und die dritte Runde im Kampf um die Nummer 1 im Tor des VfL Wolfsburg steht an. Bisher musste Andries Jonker noch keinen Gedanken darüber verschwenden, wer in seinen ersten drei Partien gegen Mainz (1:1), Leipzig (1:0) und Darmstadt (1:0) zwischen den Pfosten...