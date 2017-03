Von der Neben- in die Hauptrolle

Plötzlich Chef: Robin Knoche dirigierte die VfL-Abwehr am Samstag beim verdienten 1:0-Sieg seines Wolfsburger Fußball-Bundesligisten in Leipzig. Und das machte der 24 Jahre alte Innenverteidiger sehr, sehr ordentlich. Gute Passquote, viele klare Kommandos und zwei ganz, ganz wichtige Zweikämpfe in...