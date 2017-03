VfL II vor ungewohnter Situation

In der Fußball-Regionalliga steht der VfL Wolfsburg II vor einer ungewohnten Situation. Das Spiel gegen den TSV Havelse ist eines der wenigen, in das das Team von Trainer Rüdiger Ziehl nicht als Favorit geht. Die Marschroute ist für die U23 aber klar definiert, wenn am Samstag um 13 Uhr der Anpfiff...