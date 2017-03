VfL: So machte Jonker Gomez zu einem Torschützenkönig

Wolfsburg Am Ende reichte es nur zu einem Punkt. Aber Mario Gomez hat mit seinem Treffer beim 1:1 am Samstag in Mainz wieder mal bewiesen, dass sein Torriecher nach wie vor bestens funktioniert. Die Hoffnung ist groß, dass der Nationalstürmer den VfL jetzt aus dem Tabellenkeller ballert. Mit Andries Jonker...