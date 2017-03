Malli: „Positiv bleiben“

Geschenke gab es nur vorm Anpfiff...: Für Yunus Malli war die Partie am Samstag in Mainz der erste Auftritt an alter Wirkungsstätte. Erst in der Winterpause war der Kreativkopf von den Rheinhessen zum VfL Wolfsburg gewechselt. „Ich habe versucht, es zu genießen“, sagte der 25-Jährige, der fünf...