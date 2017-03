Jonker: An der Seitenlinie steht er nicht so gerne

Mainz Es war sein erstes Spiel als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga – und es endet mit einem Teilerfolg. Andries Jonker war mit dem 1:1 seines VfL Wolfsburg am Samstag in Mainz 05 nicht unzufrieden. Gleichwohl legte der Niederländer sogleich den Finger in die Wunde und sagte, was besser werden muss.