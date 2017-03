Brumas Knie macht dem VfL Sorgen

Er hatte es noch einmal versucht, aber in der 75. Minute gab Jeffrey Bruma das Signal, dass es bei ihm endgültig nicht mehr weitergeht. Der Abwehrboss des VfL Wolfsburg hat sich beim 1:1 am Samstag in Mainz möglicherweise schwerer am Knie verletzt. Aufklärung soll es am Montag geben. ...