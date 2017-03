Träsch liegt flach und fehlt gegen Mainz

Andries Jonker hatte noch gehofft, dass sein wichtiges Trio für sein Debüt als VfL-Trainer in Mainz fit wird. Aber Christian Träsch (krank), Paul Seguin (Pferdekuss) und Josuha Guilavogui (muskuläre Probleme in der Wade) haben es nicht rechtzeitig geschafft. Die Defensiv-Spieler sind gestern am...