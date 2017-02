Dzeko jagt bei AS Rom seinen alten VfL-Rekord

Wolfsburg Nach dem 4:0-Sieg von AS Rom gegen den FC Villarreal in der Europa League hat Edin Dzeko seinen VfL-Rekord fast geknackt. Denn er markierte am Donnerstagabend gleich drei Treffer. Der Bosnier, der 2009 die Meisterschaft mit den „Wölfen“ feierte, hat in dieser Spielzeit für die Roma bereits 28 Tore...