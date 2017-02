VfL: Das Aufeinandertreffen der Europameister

Wolfsburg Der VfL zu Gast beim BVB – es ist auch das Duell zweier Europameister, das am Samstag in Dortmund steigt. Auf der Wolfsburger Seite will Vieirinha seinen Teil zu einer großen Überraschung beitragen, auf der Gegenseite will Raphael Guerreiro helfen, die Borussia wieder in die Spur zu bringen. Im...