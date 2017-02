VfL: Blaszczykowski kehrt erstmals zum BVB zurück

Wolfsburg Am Dienstagabend saß Jakub Blaszczykowski vorm Fernseher. Es lief das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Borussia Dortmund. Doch das Daumendrücken half nicht, der BVB verlor mit 0:1 – und am Samstag will der 31-Jährige seinem Ex-Verein gleich die nächste...