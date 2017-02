VfL: „Herr Knoche“ bekommt ein Ismaël-Lob

Wolfsburg Auch wenn beim 0:1 am Dienstag in der Champions League bei Benfica Lissabon kein Tor gelang: Mit Borussia Dortmund wartet am Samstag ein sehr torgefährlicher Gegner auf den VfL Wolfsburg. Da passt es gut, dass mit Jeffrey Bruma der Abwehrboss wieder dabei ist. Oder etwa doch nicht?