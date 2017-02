Daniel Didavi kommt und dreht das Spiel - VfL gewinnt 2:1

Was haben Real Madrid, der FC Bayern und 1899 Hoffenheim gemeinsam? Richtig, die drei Teams sind die einzigen in den Top-5-Ligen Europas, die erst eine Pleite in der gesamten Saison verkraften mussten. Bis gestern Nachmittag. Denn der VfL Wolfsburg hat den Kraichgauern mit seinem 2:1 die zweite...