Zeugnis-Aktion fürs Heimspiel gegen 1899

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg braucht am Sonntag im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim alle Unterstützung. Deshalb gibt’s eine Zeugnis-Aktion für Schüler aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Wer beim Kauf einer Karte in der City-Galerie, in der Fußballwelt oder an den Tageskassen eine Kopie seines Zeugnisses...