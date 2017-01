Nach den Pfiffen – Seguin: Sind für mich keine Fans

Vielleicht ist die Wahrnehmung akustischer Einflüsse in Fußballstadien abhängig von der individuellen Erfahrung eines Kickers. Denn während Mario Gomez (31, 253 Bundesliga-Spiele) beim 1:2 gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag von Pfiffen in der VW-Arena nichts gehört haben will, redete sich...