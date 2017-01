Arnold: „Die Qualität habe ich nicht…“

Wolfsburg Maxi Arnold ist zurück – die Kniebeschwerden sind ausgeheilt, das Wolfsburger Eigengewächs sieht sich bereit für das erste Spiel der Bundesliga-Rückrunde, das der VfL am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg bestreitet. Am vergangenen Wochenende war er auf der Zehnerposition in einem Testspiel...