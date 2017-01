Gomez ist gesetzt, Gerhardt läuft vorweg

Am Montag hatten die Profis des VfL Wolfsburg frei, am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag – und damit auf den Start der Rückrunde. Denn weil die Saison wegen der ersten Olympia-Teilnahme einer deutschen Elf seit 1988 so spät begann, endete die erste...