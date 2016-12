„Kuba“ feiert: VfL-Spieler ist jetzt Bachelor

Das letzte Spiel des VfL Wolfsburg in diesem Jahr in Mönchengladbach war gerade erst ein paar Stunden beendet, da stand Jakub Blaszczykowski (30) schon wieder im Mittelpunkt. Der polnische Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten musste in seiner Heimat seine Bachelor-Arbeit verteidigen – und...