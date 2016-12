VfL Wolfsburg gewinnt 2:1 in Gladbach

Mönchengladbach Tor nach 131 Sekunden: Daniel Caligiuri bringt die Wölfe im Borussia-Park in Mönchengladbach 1:0 in Führung. Gladbach gleicht in der 52. Minute aus. Gomez holt die Führung zurück.