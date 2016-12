VfL-Trainer fordert Unterstützung: „Druck ist gewaltig“

Wolfsburg VfL Wolfsburgs Trainer Valerién Ismaël hat vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr) das gesamte Umfeld zur Unterstützung animiert. „Wir brauchen jeden, der helfen kann. Wir brauchen Wolfsburg“, sagte der stark in der Kritik stehende Coach des abstiegsbedrohten Clubs am...