VfL: Trainer Ismaël begnadigt Draxler

Wolfsburg Am heutigen Samstagabend erklingt in der VW-Arena zum letzten Mal in diesem Jahr das Wolfsgeheul vor Anpfiff. Gegen Eintracht Frankfurt soll endlich der erste Heimsieg der Saison her – unbedingt und um jeden Preis. Deshalb wird Valérien Ismaël, der Trainer des durch die Liga taumelnden VfL...