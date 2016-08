2016-08-27T16:32:17+0200

Trotz Führung: Liverpool nur Remis bei den Spurs

London Trainer Jürgen Klopp und der FC Liverpool kommen in der englischen Premier League weiter nicht in Schwung. Die Reds kamen am dritten Spieltag in einem unterhaltsamen Spiel bei Tottenham Hotspur trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Foto: Andy Rain