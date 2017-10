Boxer Eubank erreicht Habfinale der Ali-Trophy

Stuttgart Profiboxer Chris Eubank ist in das Halbfinale im Turnier der weltbesten Boxer (WBSS) um die Muhammad-Ali-Trophy eingezogen.

Der britische Weltmeister des kleinen Verbandes IBO bezwang in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle den Türken Avni Yildirim durch K.o. in der dritten Runde. Der 28-jährige Eubank hatte im Juli in London Ex-Weltmeister Arthur Abraham besiegt und dem Berliner damit den Einzug in das Turnier verwehrt.

Eubank trifft in der Vorschlussrunde auf George Groves oder Jamie Cox. Die beiden Briten stehen sich am 14. Oktober in London gegenüber. Der letzte Deutsche in der Serie, Supermittelgewichtler Jürgen Brähmer aus Schwerin, boxt am 27. Oktober in seiner Heimatstadt gegen den US-Amerikaner Rob Brant. Sollte der 38-Jährige Supermittelgewichtler gewinnen, wäre im Halbfinale der Brite Callum Smith sein Gegner.

In der World Boxing Super Series (WBSS) steigen im Cruisergewicht und im Supermittelgewicht jeweils acht der weltbesten Faustkämpfer in den Ring. Der Turniersieger soll rund zehn Millionen Dollar (8,7 Millionen Euro) erhalten.