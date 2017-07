Ungarn-Sieg ein schlechtes Omen für Formel-1-Titeljäger

Budapest Ein Sieg auf dem Hungaroring ist kein gutes Omen im Formel-1-Titelrennen.

Michael Schumacher war 2004 der bislang letzte Pilot, der nach dem Erfolg beim Grand Prix von Ungarn am Saisonende auch Weltmeister wurde. Seither musste sich der Ungarn-Sieger in der Gesamtabrechnung immer hinten anstellen.

Auch im Vorjahr half Lewis Hamilton sein fünfter Erfolg in Budapest am Ende nichts, Teamkollege Nico Rosberg holte sich den Titel. In diesem Jahr triumphierte Sebastian Vettel - wie schon vor zwei Jahren, doch 2015 hieß der Weltmeister am Saisonende Hamilton.

Die Gewinner auf dem Hungaroring seit 2005:

Jahr Ungarn-Sieger Weltmeister 2005 Kimi Räikkönen (Finnland) Fernando Alonso (Spanien) 2006 Jenson Button (Großbritannien) Fernando Alonso 2007 Lewis Hamilton (Großbritannien) Kimi Räikkönen 2008 Heikki Kovalainen (Finnland) Lewis Hamilton 2009 Lewis Hamilton Jenson Button 2010 Jenson Button Sebastian Vettel (Heppenheim) 2011 Mark Webber (Australien) Sebastian Vettel 2012 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2013 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2014 Daniel Ricciardo (Australien) Lewis Hamilton 2015 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Nico Rosberg (Wiesbaden) 2017 Sebastian Vettel ???