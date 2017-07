DBB-Team auch ohne Lockhart und Wagner bei Lehrgang

Berlin Die deutschen Basketballer müssen neben den NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis noch auf vier weitere Spieler beim ersten Lehrgang in der EM-Vorbereitung verzichten.

Maik Zirbes (Fußprobleme) vom FC Bayern München und ALBA Berlins Niels Giffey (Kniebeschwerden) fehlen wie angekündigt, der Göttinger Dominic Lockhart muss ebenfalls angeschlagen passen, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte. Collegespieler Moritz Wagner sei kurzfristig von seiner Universität abberufen worden.

Das Team von Coach Chris Fleming bereitet sich in Rotenburg an der Fulda auf den ersten Test gegen Belgien in Erfurt am 5. August vor. Ob das angeschlagene Trio noch zur Mannschaft stoßen könne, sei unklar, schrieb der DBB. Nach dpa-Informationen kann Center Zirbes nicht zur EM fahren. Derzeit bestreiten 15 Spieler das erste Trainingscamp, im EM-Kader dürfen zwölf Akteure stehen. "Es ist auf jeden Fall eine Ehre, hier dabei zu sein und von den ganzen Leuten und den Trainern zu lernen", sagte Isaiah Hartenstein, dessen NBA-Rechte sich die Houston Rockets gesichert haben.

Nach dem Vier-Länder-Testturnier in Russland sollen auch Schröder und Theis zum Team stoßen. Deutschland trifft bei der EM (31. August - 17. September) in der Vorrunde in Tel Aviv auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die K.o.-Phase findet in Istanbul statt.