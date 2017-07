Vettel will im WM-Duell mit Hamilton in der Quali zulegen

Silverstone WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel sieht im Formel-1-Titelkampf mit Mercedes noch Potenzial bei Ferrari in der Qualifikation.

In sieben von neun Formel-1-Rennen stand in diesem Jahr bisher ein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz, Vettel gelang dies im Ferrari erst einmal (Russland). "Ich glaube, wir können im Qualifying noch ein bisschen zulegen", sagte der WM-Spitzenreiter vor dem Großen Preis von Großbritannien: "Da scheint Mercedes in der Lage zu sein, mehr Leistung abzurufen."

Zuletzt in Spielberg hatte Valtteri Bottas die Pole geholt und das Rennen knapp vor Vettel gewonnen. Der 30 Jahre alte Heppenheimer konnte mit seinem zweiten Rang in Österreich den Vorsprung auf Lewis Hamilton (32) aber auf 20 Punkte vergrößern. Bottas (27) ist Dritter mit 35 Punkten Rückstand auf den viermaligen Weltmeister Vettel.

Nach Problemen mit seiner Nackenstütze in Aserbaidschan und dem unerlaubten Getriebewechsel in Spielberg will Hamilton vor seinem Heimpublikum in Silverstone aus seiner Sicht wieder die Wende einleiten. In den vergangenen drei Jahren gewann der Brite im Home of British Racing. 2008 hatte er auf dem Silverstone-Kurs erstmals gesiegt.

Vettel konnte erst einmal in England gewinnen: 2009 im Red Bull. Ferrari wartet seit Fernando Alonsos Erfolg 2011 auf einen Sieg auf dem Kurs, auf dem 1950 das erste Formel-1-Rennen absolviert wurde.

Vettel ist aber mit seinem jetzigen Ferrari zuversichtlich für das zehnte von 20 WM-Rennen in diesem Jahr: "Es sollte eine gute Strecke sein für uns. Silverstone ist voll mit schnellen Kurven."